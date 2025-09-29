За политикой еврейского государства аннексии Западного берега реки Иордан и опустошения Газы стоит намерение полностью уничтожить возможность существования свободного палестинского государства, заявил турецкий президент

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна является одним из главных препятствий на пути региональной экспансии Израиля.

"За израильской политикой аннексии Западного берега [реки Иордан] и опустошения Газы стоит намерение полностью уничтожить возможность существования свободного палестинского государства. Цель - реализовать проект "Великого Израиля". Я должен открыто и без стеснения заявить следующее: Турция сейчас является одним из главных препятствий для обоих проектов", - заявил президент в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.

По мнению Эрдогана, из-за жесткой позиции в отношении еврейского государства он и Турция "стали мишенью в последнее время".

"Мы не поддаемся ни давлению глобального сионистского лобби, ни кампаниям по дискредитации", - добавил он.