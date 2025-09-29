Замглавы ведомства Ким Сон Гён обвинил власти еврейского государства в попытке оккупировать весь анклав и "полностью уничтожить палестинское население"

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР настоятельно рекомендуют Израилю покинуть сектор Газа. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"80 лет прошло с конца Второй мировой войны. В то же время геноцид и преступления против человечности, которые даже превосходят совершенные Гитлером, имеют место на Ближнем Востоке", - заявил Ким Сон Гён. По его словам, в результате действий Израиля погибли более 60 тыс. палестинцев. Он обвинил израильские власти в попытке оккупировать весь сектор Газа и "полностью уничтожить палестинское население".

"Мы решительно призываем Израиль немедленно прекратить преступления против человечности и уйти из сектора Газа. Мы полностью поддерживаем создание независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, мы поддерживаем полноценное членство Палестины в ООН", - добавил замминистра.

Комиссия ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле ранее заявила, что еврейское государство совершило геноцид в отношении палестинцев в секторе Газа. Постоянный представитель Израиля при отделении ООН в Женеве назвал экспертов этой комиссии марионетками радикального палестинского движения ХАМАС.