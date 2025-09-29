Канцелярия Нетаньяху: премьер выразил сожаление в разговоре с коллегой из Катара

По словам еврейского политика, целью удара Израиля было радикальное палестинское движение ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразил сожаление главе правительства и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани в связи с гибелью катарского подданного во время израильского удара по Дохе 9 сентября. Выдержки из беседы двух политиков распространила канцелярия руководителя правительства еврейского государства.

"Израиль сожалеет о том, что в результате нашего удара погиб один из ваших подданных. Хочу заверить вас, что целью Израиля было [радикальное палестинское движение] ХАМАС, а не подданные Катара. Также хочу заверить, что Израиль не намерен вновь нарушать ваш суверенитет в будущем, и я подтвердил это обязательство президенту [США Дональду Трампу]", - сказал Нетаньяху. Слова израильского премьера приводит его канцелярия.

Кроме того, Нетаньяху отметил, что "приветствует идею президента [Трампа] о создании трехсторонней группы для урегулирования наших (Израиля и Катара - прим. ТАСС) взаимных претензий".

По его словам, он понимает, что у катарского руководства "есть претензии к Израилю", так же как и "у Израиля есть претензии к Катару". Среди этих претензий Нетаньяху назвал поддержку Дохой движения "Братья-мусульмане" (признано террористическим и запрещено в РФ), а также "то, как Израиль представлен на телеканале Al Jazeera", и "поддержку антиизраильских настроений" в университетах.

По информации гостелерадиокомпании Kan, Израиль согласился выплатить компенсацию семье погибшего в результате атаки сотрудника служб безопасности Катара.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из его лидеров в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Данные о гибели высокопоставленных членов ХАМАС пока не подтвердились.