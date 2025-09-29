Это соответствует давней приверженности эмирата разрешению кризисов дипломатическими средствами, отметил Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило катарское внешнеполитическое ведомство.

В ходе телефонного разговора премьер Катара заявил о готовности "продолжить усилия по прекращению войны в секторе Газа в рамках инициативы президента США, что соответствует давней приверженности страны разрешению кризисов дипломатическими средствами".

В министерстве подтвердили, что Нетаньяху извинился за недавний удар по резиденции руководства радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе, который привел к гибели сотрудника катарских сил безопасности. Премьер-министр Израиля также пообещал, что подобные нападения на катарскую территорию в будущем не повторятся.

Согласно заявлению ведомства, глава катарского правительства поблагодарил Трампа за "усилия по достижению мира в регионе, включая гарантии того, что агрессия против Катара не повторится, а также за приверженность США оборонному партнерству" с эмиратом.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов движения не подтвердились. После атаки катарские власти неоднократно заявляли, что действия Израиля подрывают посреднические усилия, а переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа фактически остановились.