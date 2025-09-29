ВС ФРГ не хватает оперативных батальонов, самолетов, боевых кораблей и, прежде всего, личного состава, заявил немецкий историк

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Немецкий историк, автор книг Зёнке Найтцель полагает, что Бундесвер (ВС ФРГ) "нежизнеспособен" и "дисфункционален". Такое мнение он высказал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Найтцель отметил, что даже спустя три с половиной года после того, как бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о так называемом "переломном моменте", "Бундесвер остается в значительной степени недееспособной организацией". "ВС ФРГ не хватает оперативных батальонов, самолетов, боевых кораблей и, прежде всего, личного состава. Он скован неподходящей структурой, теряется в бесцельных процедурах и не обладает необходимым настроем, чтобы изменить эти проблемы. И, следовательно, он не способен адаптироваться к условиям поля боя будущего", пишет историк.

Вероятно, основной проблемой в настоящее время, по его мнению, являются беспилотные системы. "Закупка беспилотников осуществляется в соответствии с отлаженным годами процессом планирования и закупок, эффективность которого можно охарактеризовать только как низкую", - подчеркивает Найтцель. Проблемы Бундесвера, по его словам, по большей части внутренние. Провал закупок БПЛА и другого оборудования особенно показателен как результат бюрократизации оборонного ведомства ФРГ, указал он.

Там, где требуются оптимизированные процессы, ориентированные на военные результаты, Бундесвер, по убеждению Найтцеля, погряз в бюрократии. "Руководство ВС проводит дни, обсуждая вопросы в рабочих группах, проводя процедуры межведомственного согласования и превращая проблемы оперативного уровня в пункты списка", констатировал историк. Без радикальных реформ вплоть до тактического уровня, как утверждал Найтцель, "современный Бундесвер будет малоспособен в сдерживании противника и понесет тяжелые потери в боях".

Кроме того, из примерно 181 тыс. военных менее половины служат в боевых подразделениях, существует явный дисбаланс между оперативным и управленческим уровнями, заметил он. "Однако особой проблемой офицерского корпуса Бундесвера является непропорционально большое количество пожилых штабных офицеров, которые на протяжении многих лет выполняют административные обязанности и чья система военных знаний не соответствует современным технологическим требованиям поля боя. При такой перегруженной структуре ни одна организация, ориентированная на успех, нежизнеспособна", резюмировал Найтцель.

Причина такой бюрократии Бундесвера, как полагает он, заключается в "долгих десятилетиях мира". Историк выступил за проведение "глубокой реформы" структуры и культуры ВС ФРГ. Это, в частности, означает: ликвидировать лишние должности и ограничить долю руководства, а также несвязанных с войсками подразделений до 30% от общей численности.