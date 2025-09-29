Помехи в работе системы навигации могут наблюдаться в радиусе до 240 км, сообщили в авиадиспетчерской службе

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сбои в работе системы GPS могут отмечаться в течение суток в западной части воздушного пространства Польши из-за мер безопасности, предпринимаемых в Германии. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе Варшавы.

"Предупреждение касается западной части нашего района полетной информации - в целях безопасности следует ожидать помех GPS", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что речь идет о периоде с 09:00 мск 30 сентября 15:00 мск 1 октября.

В то же время собеседник агентства отметил, что польское предупреждение связано с тем, что в указанный период "из-за мер безопасности могут отмечаться помехи в работе GPS в Берлине в радиусе до 130 морских миль (примерно 240 км)".

Ранее источник ТАСС в авиадиспетчерской службе Германии также сообщил о возможных сбоях в работе навигационной системы 30 сентября - 1 октября, однако не уточнил, о каких именно мерах безопасности идет речь, кем они были введены и с чем связаны. Однако предупреждение об этом доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства Германии.