Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении в Венесуэле в случае нападения США

Документ предоставит главе государства особые полномочия, "чтобы немедленно взять под военный контроль инфраструктуру, общественные службы, нефтегазовую и другие отрасли промышленности", отметила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес

КАРАКАС, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении в стране в случае вооруженного нападения США. Об этом на встрече Национального совета за суверенитет и мир с дипломатическим корпусом сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес.

"Указ о чрезвычайном положении направлен на защиту территориальной целостности, суверенитета, независимости и жизненно важных стратегических интересов нашей республики", - отметила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Она указала, что документ немедленно вступит в силу, если "вооруженные силы Соединенных Штатов осмелятся совершить агрессию против Венесуэлы".

Родригес сообщила, что документ предоставляет главе государства "особые полномочия, как это предусмотрено конституцией, для мобилизации Национальных боливарианских вооруженных сил республики на всей территории страны, чтобы немедленно взять под военный контроль инфраструктуру, общественные службы, нефтегазовую и другие отрасли промышленности". В случае нападения введутся в действие также планы по обеспечению безопасности граждан, призыву ополченцев и резервистов, по защите сухопутных, морских и воздушных границ, обеспечению территориальной целостности страны и защите населения, отметила исполнительный вице-президент.

Она подчеркнула, что США стремятся завладеть природными ресурсами Венесуэлы и прежде всего - крупнейшими в мире запасами нефти. Она отметила, что большинство крупнейших нефтедобывающих стран мира подвергаются односторонним принудительным мерам со стороны США. "Венесуэла сохраняет силу и сплоченность в защите нации, что позволило противостоять нападкам и сохранить суверенитет", - подчеркнула Родригес.