ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа и завершению палестино-израильского конфликта является шагом на пути к решению проблемы на основе принципа двух государств для двух народов. Такую точку зрения высказал генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

"Этот план, включающий устойчивое прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и освобождение всех заложников, является важным шагом на пути к решению на основе принципа двух государств", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Хаяси, в Токио считают, что радикальному палестинскому движению ХАМАС необходимо принять это предложение, и призывают Израиль к "добросовестной реализации соглашения после его достижения".

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".