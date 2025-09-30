ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Многие представители американского военного руководства подвергают критике новую редакцию Стратегии национальной обороны (СНО) США, которую готовит Пентагон. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Washington Post (WP).

По словам источников издания из числа бывших и действующих должностных лиц, "военачальники выразили серьезную озабоченность относительно готовящейся стратегии администрации Трампа в сфере обороны, что указывает на раскол между политическим и военным руководством Пентагона". Как отмечает издание, военный министр США Пит Хегсет "сигнализировал, что Пентагон выведет какие-то силы из Европы и объединит командования, что вызывает беспокойство у некоторых союзников США".

В публикации уточняется, что среди многих представителей военного руководства, критикующих новую стратегию, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. Издание констатирует, что "разногласия при разработке [стратегии] являются нормальным явлением", однако, по словам источников, "необычно то, какое число должностных лиц выражает обеспокоенность документом, а также жесткость их критики".

Как подчеркивается в статье, в Пентагоне "растет недовольство планом, который считают близоруким и, возможно, бесполезным, учитывая чрезвычайно личный и иногда противоречивый подход президента к внешней политике". По словам источников издания, "внутренняя критика [в Пентагоне] в отношении новой стратегии касается того, что в документе делается упор на угрозы для территории США даже в условиях быстрого наращивания Китаем военной мощи, что, как предупредили военачальники, сокращает преимущество США в Азиатско-Тихоокеанском регионе". В материале уточняется, что "в документе по-прежнему есть значимые разделы, касающиеся Китая, но они в основном сосредоточены на угрозе нападения на Тайвань, а не на глобальном соперничестве" с Пекином.

Содержание СНО

Как сообщила в начале сентября газета Politico, США, согласно новой редакции СНО, планируют переориентироваться со сдерживания России и Китая на обеспечение обороны своей континентальной части, а также безопасности в Западном полушарии. В документе приоритет отдается "внутренним и региональным миссиям", а не "противодействию соперникам, таким как Пекин и Москва", отмечало издание со ссылкой на источники.

Предыдущая несекретная версия СНО была опубликована в октябре 2022 года бывшей администрацией США во главе с Джо Байденом. В ней, в частности, говорилось, что Соединенные Штаты будут сдерживать Россию и предпринимать попытки взять верх в конкуренции с КНР. При этом в документе утверждалось, что РФ представляет собой непосредственную угрозу мировому порядку. При первой администрации Трампа СНО была обнародована 19 января 2018 года. Как уточнил тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны Соединенных Штатов, она "сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем".