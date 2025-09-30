МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия является особой евразийской цивилизацией, которая обладает всеми чертами стойкой и мощной державы и будет играть ключевую роль в XXI веке. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший депутат Европарламента, французский политолог и геополитик Эмерик Шопрад.

"Россия имеет европейское измерение, <…> но она также обладает глубоко евразийской идентичностью, цивилизационным и геополитическим измерением, и поэтому сама по себе является цивилизацией, особой цивилизацией", - отметил он.

По словам эксперта, Россия с ее огромной территорией, ресурсами, "мощным населением", ядерным оружием и доказанной способностью к сопротивлению "отвечает всем требованиям стойкой, сильной, адаптирующейся державы".

Шопрад также указал на сильную научную традицию в России, включая физиков, математиков, а также - сегодня - специалистов в области информационных технологий, которые "способны быть на высоте в новых технологических битвах". "Поэтому Россия будет играть в этом веке главную роль", - заключил он.