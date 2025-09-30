Премьер-министр страны Нарендра Моди приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о плане прекращения израильско-палестинского конфликта

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. Индия приветствовала обнародованный США план прекращения конфликта в секторе Газа и надеется, что он приведет к устойчивому миру. Об этом заявил в Х премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди.

"Мы приветствуем заявление президента [США] Дональда Трампа о комплексном плане по прекращению конфликта в секторе Газа. Он открывает реальный путь к долгосрочному и устойчивому миру, безопасности и развитию для палестинского и израильского народов, а также для всего региона Ближнего Востока. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны объединятся вокруг инициативы президента Трампа и поддержат эти усилия по прекращению конфликта и обеспечению мира", - написал индийский премьер.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".