МИД Эстонии призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию

ВИЛЬНЮС, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии призвало жителей балтийской республики отказаться от поездок в Белоруссию из-за трудностей с получением консульской помощи. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на эстонское внешнеполитическое ведомство.

"У нас нет в Белоруссии консула. При поездке в Белоруссию следует учитывать, что оказание консульской помощи может занять намного больше времени, чем обычно, или вообще быть невозможным", - отметили в МИД. В ведомстве также утверждают, что такие рекомендации даются в связи с задержаниями в Белоруссии граждан Эстонии и других стран ЕС.

Ранее МИД Польши рекомендовал своим гражданам срочно уехать из Белоруссии и воздержаться от поездок в эту страну.