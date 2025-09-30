Кэлин Джорджеску отметил, что после избирательной кампании в конце 2024 года его предали "близкие люди" и теперь вокруг него "осталась лишь горстка друзей", которых он назвал храбрецами

БУХАРЕСТ, 30 сентября. /ТАСС/. Победитель первого тура аннулированных президентских выборов в Румынии Кэлин Джорджеску намекнул, что может вернуться в политику.

В мае экс-кандидат в президенты объявил об уходе из политики после окончания выборов, заявив, что "хочет сосредоточиться на семье".

"То, что вы какое-то время молчите, не означает, что вы отступили", - сказал он в интервью порталу Gândul.

Помимо этого, Джорджеску отметил, что после избирательной кампании в конце 2024 года его предали "близкие люди" и теперь вокруг него "осталась лишь горстка друзей", которых он назвал храбрецами.

На вопрос о политике своего "протеже", лидера националистического Альянса за объединение румын (АОР) Джордже Симиона, Джорджеску выразил мнение, что политик "сильно повзрослел, но ему еще многое предстоит сделать". Он подчеркнул, что альянсу нужно "больше порядка и дисциплины". Экс-кандидат в президенты Румынии предположил, что рейтинги АОР в скором времени могут вырасти и быть выше 50%.

Завершившиеся 18 мая в Румынии президентские выборы были повторными. По итогам второго тура Симион получил 46,40% голосов, его соперник Никушор Дан - 53,60%. Плановые выборы были прерваны в конце прошлого года Конституционным судом после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее число голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Решение было принято под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также недоказанного российского вмешательства.