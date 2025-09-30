Владимир Зеленский ранее ответил хамством на слова белорусского президента о том, что имеется предложение об урегулировании конфликта на Украине, поддержанное США

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чепухой недавнее заявление Владимира Зеленского об урегулировании конфликта на Украине.

"Вы генералы в экономиках своих стран, - сказал Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. - Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с Путиным, где-то там "шепчемся по углам" во вред другим. Чепуха полная".

Зеленский ранее ответил хамством на слова белорусского президента о том, что имеется предложение об урегулировании конфликта на Украине, поддержанное США. По словам Зеленского, Лукашенко "живет в своем мире".

Белорусский лидер по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "есть на столе хорошее предложение по Украине, которое на Аляске в том числе было услышано Дональдом Трампом, увезено в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить". Он посоветовал Зеленскому согласиться на него, чтобы не потерять всю страну.