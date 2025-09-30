Они призваны прикрыть логистический узел, через который идут поставки западной военной помощи Киеву

ГААГА, 30 сентября. /ТАСС/. Нидерланды с 1 декабря разместят в Польше зенитные ракетные комплексы Patriot и NASAMS, а также средства по борьбе с БПЛА для "усиления защиты восточной границы НАТО". Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Минобороны королевства.

Отмечается, что с 1 сентября по 1 декабря в Польше действуют нидерландские истребители F-35, которые патрулируют воздушное пространство страны. По завершении миссии их заменят ЗРК Patriot и NASAMS, а также средства по борьбе с БПЛА, призванные прикрыть крупный логистический узел, через который идут поставки западной военной помощи Киеву.

В МИД России неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений не станут для Киева панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и будут последовательно уничтожаться вооруженными силами РФ.