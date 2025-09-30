Финляндия направит в Данию подразделение по борьбе с БПЛА на время саммита ЕС

Пограничная служба Финляндии также окажет содействие своими силами

СТОКГОЛЬМ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Финляндии приняли решение помочь Дании обеспечить безопасность воздушного пространства королевства во время саммита стран ЕС в Копенгагене и направить подразделение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил президент страны Александер Стубб.

"Финляндия полностью поддерживает Данию в попытках обеспечить безопасность воздушного пространства [королевства] и противодействовать гибридным атакам, которые мы наблюдали в последние дни и месяцы. <...> Финляндия сегодня приняла решение направить в Данию подразделение по борьбе с БПЛА. Пограничная служба Финляндии также окажет содействие своими силами", - заявил Стубб в X.

Как сообщила пресс-служба правительства Финляндии, решение было принято в ответ на просьбу Дании о помощи в обеспечении безопасности воздушного пространства королевства. Хельсинки задействует подразделение Сил обороны страны, которое может распознавать и сбивать БПЛА. Оно будет находиться под командованием датских офицеров.

Ранее власти Дании закрыли на неделю воздушное пространство страны для полетов любых гражданских беспилотников, и только в особых случаях операторы БПЛА смогут подать заявку на освобождение от запрета для экстренных и социально значимых полетов. Данный запрет действует также с сегодняшнего дня и до конца суток пятницы.

Как ожидается, неформальный саммит лидеров ЕС пройдет в датской столице в среду, 1 октября.