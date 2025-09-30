Пашинян: Армения проводит реформы под "европейские стандарты"

Премьер-министр заявил об этом на сессии ПАСЕ в Страсбурге

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения в результате проводимых им реформ будет соответствовать стандартам ЕС, даже если ее не примут в это объединение.

"Когда наши реформы будут соответствовать стандартам Евросоюза, у нас будет два пути: либо нас примут в Евросоюз, либо у нас будут стандарты, соответствующие стандартам ЕС", - отметил он, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.