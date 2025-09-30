Дезинформация и продвижение русофобских нарративов осуществляются по отработанным на Югославии и Ираке методам, считает американский политик

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Западные СМИ при публикации дезинформации о России и продвижении русофобских нарративов используют методы, отработанные на создании фейков о ситуации в Югославии и Ираке. Об этом заявил член Компартии США Кристофер Хелали на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации книги американского военного эксперта Абрахама Абрамса "Фабрикация злодеяний и ее последствия. Как фейковые новости формируют мировой порядок".

"Когда готовилась агрессия против Ирака после инцидента в Кувейте, формировался нарратив, что иракские солдаты якобы убивают младенцев. <...> То же самое можно сказать о [госсекретаре США] Колине Пауэлле в ООН, когда он говорил об оружии массового уничтожения. И то же можно сказать о тех злодеяниях, которые якобы были совершены сербами во время Югославской войны, и каким образом рисовали сербов. Таким образом, мы можем продолжить это и говорить о русофобии сегодня", - заявил политик.

Хелали отметил, что западные СМИ, в частности, подвергаются давлению со стороны спецслужб и групп влияния при формировании редакционной политики. "Военно-промышленный комплекс, фармацевтическая отрасль, разные отрасли промышленности, которые имеют свои собственные убеждения и точки зрения, влияют на то, каким образом СМИ представляют информацию, - добавил он. - Это согласованные усилия, с помощью которых они формируют разные нарративы. И, конечно, мы не можем отбрасывать роль правительств, роль государства, особенно в США. Были задокументированные случаи, когда ЦРУ и другие организации, занимающиеся национальной безопасностью, при формировании нарративов, используя контекст, дают СМИ доступ к определенным источникам информации".

США в 2003 году обвинили Ирак в наличии оружия массового поражения (ОМП). Комиссия ООН, занимавшаяся проверкой этих данных, никаких следов ОМП не нашла. Несмотря на это, США начали вторжение в страну, при этом в ходе операции ни химического, ни биологического оружия в Ираке не обнаружили. Иракская пробирка с сибирской язвой, которую в 2003 году бывший госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал на заседании Совбеза ООН, оказалась бутафорской.