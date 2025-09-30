В селе Юречкова Подкарпатского воеводства могут быть похоронены до 18 солдат Украинской повстанческой армии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Украинские эксперты начали поисково-эксгумационные работы на территории Польши. Об этом сообщает украинское отделение "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций) в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Украинская экспедиция 30 сентября начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши, в селе Юречкова Подкарпатского воеводства. Вероятно, здесь могут быть похоронены до 18 солдат Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), погибших в бою с польской Армией Людовой в 1947 году", - говорится в сообщении.

В июле на Украине признали депортацией выселение украинцев из Польши в послевоенные годы в рамках так называемых Люблинских соглашений. Ранее украинская и польская стороны договорились провести эксгумационные работы на территории обеих стран. 21 мая польские специалисты сообщили о завершении первого этапа эксгумации убитых боевиками УПА в ночь с 12 на 13 марта 1945 года поляков в деревне Пузники Тернопольской области на западе Украины. Позднее польские специалисты с разрешения Минкультуры Украины начали проводить в селе Збоище (ныне - в черте Львова) эксгумацию останков поляков, погибших в начале Второй мировой войны. Это были первые эксгумационные работы после решения властей Украины в ноябре 2024 года разблокировать процесс перезахоронения погибших в ходе Волынской резни поляков.

УПА была организована в 1943 году Организацией украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), которая сотрудничала в годы Второй мировой войны с немецкими разведывательными органами и вела борьбу против советской власти. На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тысяч поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом, с 2016 года 11 июля является Национальным днем памяти жертв Волынской резни. В 2025 году он получил государственный статус.