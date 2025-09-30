"Укрэнерго" и любому другому лицу запретили осуществлять регистрационные действия

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева по иску Министерства энергетики Украины запретил изменения в правлении Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, разместив в Telegram-канале постановление суда.

"Запретить НЭК "Укрэнерго", а также любому другому лицу <...> и исполнительным органам осуществлять регистрационные действия на основании решения наблюдательного совета об увольнении правления компании", - говорится в документе.

26 сентября набсовет "Укрэнерго" уволил с должности главу компании Виталия Зайченко, а все члены правления получили статус исполняющих обязанности. "Эти изменения необходимы для усиления руководства компании накануне отопительного сезона, защиты критической инфраструктуры и сохранения независимости и профессионализма "Укрэнерго", - отметили в набсовете.

29 сентября Национальная комиссия по регулированию энергетики Украины (НКРЭКУ) заявила, что проверит законность увольнения Зайченко и членов правления, так как "Укрэнерго" была обязана принимать изменения в управленческом составе с отлагательным условием и заблаговременно информировать регулятора об их основаниях. Там также отметили, что внезапное увольнение руководства компании может подорвать доверие международных партнеров и создать угрозы для импорта электроэнергии.

Зайченко назначили руководителем компании в июне 2025 года, до назначения он занимал позицию главного диспетчера "Укрэнерго". После увольнения 2 сентября 2024 года Владимира Кудрицкого с должности руководителя "Укрэнерго" исполняющим обязанности председателя правления с 5 сентября прошлого года был Алексей Брехт. Известно, что в отношении Кудрицкого возбуждено дело о легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, в настоящий момент он находится за пределами Украины.

"Укрэнерго" - частное акционерное общество со 100% государственным капиталом, управление которым осуществляет Минэнерго Украины. Компания является одним из ключевых участников рынка электроэнергии. "Укрэнерго" обеспечивает оперативный баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме, эксплуатацию и развитие магистральных и межгосударственных электрических сетей, параллельную работу энергосистемы Украины с энергосистемами соседних стран, техническую возможность экспорта и импорта электроэнергии. Организационная структура построена по региональному принципу и состоит из четырех территориальных управлений, в состав которых входят 15 районных центров технического обслуживания сетей. В госкомпании работают более 8 тысяч сотрудников.