СТОКГОЛЬМ, 30 сентября. /ТАСС/. Представители ВМС Швеции побывали на борту грузового судна "Михаил Дудин", которое вышло из Санкт-Петербурга и направлялось на север Франции. Как сообщает газета Expressen, у идущего под флагом Панамы судна, вероятно, возникли проблемы с двигателем, после чего оно встало на якорь у берегов южной шведской провинции Блекинге, примерно в 68 км от северной оконечности датского острова Борнхольм.

"Судно бесконтрольно двигалось и дрейфовало на север, а затем встало на якорь примерно в том месте, где находится сейчас, - сообщил представитель пресс-службы ВМС Швеции Йимми Адамссон. - Мы также поговорили с ними (с командой - прим. ТАСС) - это связано с историей, они находятся довольно близко к шведским водам, поэтому важно вести с ними диалог и выслушать их. В том, что мы приблизились к судну, нет ничего удивительного: если оно находится там, где находится, оно представляет для нас определенный интерес".

"Михаил Дудин" - гражданское торговое судно, находящееся в международных водах и не совершающее ничего противозаконного, пишет издание. Тем не менее шведские военные поднялись на борт и поговорили с командой "в связи с напряженной обстановкой в Балтийском море".

Проблемы с двигателем, вероятно, возникли у судна в ночь на 28 сентября. Из порта Санкт-Петербурга оно вышло 23 сентября.