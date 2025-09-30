Глава Южной Осетии назвал это событие символом силы народного выбора

ЦХИНВАЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил российского президента Владимира Путина и всех граждан России с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, отметив, что этот день вошел в историю как символ силы народного выбора.

"Этот день навсегда вошел в историю как символ справедливости, силы народного выбора и торжества единства. Миллионы людей подтвердили свое право быть вместе с Россией, с родной Отчизной, сдержанно, твердо и мужественно заявив миру о своем стремлении жить и трудиться в едином государстве. В Южной Осетии понимают цену этого решения. Нам близки ваши чувства, мы знаем, что значит бороться за свободу, защищать Родину, свою веру, культуру, язык. Сегодня, когда весь Русский мир защищает историческую правду на фронтах специальной военной операции, наш народ духовно рядом с вами, в едином строю и плечом к плечу с российскими братьями по оружию идут в бой воины Южной Осетии, чтобы закончить развязанную потомками нацистов и их пособников жестокую войну", - говорится в поздравительном послании югоосетинского лидера опубликованном на его официальном сайте.

Гаглоев выразил уверенность, что Донбасс и Новороссию ждет возрождение и созидание. Станет сильнее их экономика, социальная сфера, культура, появятся новые возможности для мирной и счастливой жизни будущих поколений, отметил он.

Президент Южной Осетии пожелал жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, и чтобы этот праздник придал всем новые силы, укрепил веру в справедливость и великую общую Победу.

30 сентября в России отмечается памятная дата - День воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.