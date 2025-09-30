В национальный санкционный список внесены трое судей и заместитель министра иностранных дел Грузии

ПРАГА, 30 сентября. /ТАСС/. Чехия ввела санкции в отношении пяти высокопоставленных чиновников Грузии. Со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского об этом сообщило информационное агентство ČTK.

В национальный санкционный список внесены трое судей - Коба Чагунава, Нино Галусташвили, Михаил Джинджолия, прокурор Лаша Котрикадзе и заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Они, как следует из сообщения, признаны ответственными "за жестокое подавление протестов в прошлом и текущем годах".

Им запрещен въезд в Чехию и любые финансовые операции с чешскими организациями. Кроме того, будут заморожены все их активы, находящиеся в республике.