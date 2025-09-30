Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с бизнесмена Езубова и экс-министра ЛНР

Меры вступят в силу 1 октября 00:00 мск

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Швейцарии исключили из санкционного списка двух физических лиц - бизнесмена Павла Езубова и экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова. Об этом сообщили в Государственном секретариате по экономическим вопросам страны.

Отмечается, что меры вступают в силу 30 сентября в 23:00 по местному времени (1 октября 00:00 мск).

15 сентября Евросоюз исключил обоих из своих санкционных списков. Решение аннулировать санкции в отношении Езубова было принято Европейским судом юстиции в Люксембурге еще в сентябре 2024 года.

Езубов располагает активами в недвижимости и финансовом секторе. До введения западных санкций имел активы в гостиничном бизнесе и девелопменте. Понес значительный ущерб от европейских санкций, которые оспаривал с 2022 года.