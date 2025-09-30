Кандидат в судьи КС Литвы призвал соблюдать закон при ограничении русского языка

Артурас Дрюкас также заявил о необходимости соблюдения баланса при введении ограничений, чтобы не оттолкнуть тех, кто говорит русском

ВИЛЬНЮС, 30 сентября. /ТАСС/. Ограничение использования русского языка в публичном пространстве Литвы должно вестись с учетом действующих законов. Об этом заявил журналистам кандидат в судьи Конституционного суда (КС) страны Артурас Дрюкас.

"Необходимо при ограничении функционирования русского языка соблюсти разумный, правильный баланс, чтобы не оттолкнуть тех, кто говорит на этом языке, чтобы они могли остаться, интегрироваться в общество", - сказал он.

Юрист напомнил о том, что права национальных меньшинств в Литве оговорены законом. "Нацменьшинствам соответствующим законом предоставлены определенные права, в том числе по языку", - отметил Дрюкас. С другой стороны, признал он, ситуация осложняется геополитической обстановкой на востоке от границы Литвы. "Из-за этого часть литовской общественности считает, что публичное употребление русского языка должно ограничиваться", - сказал кандидат в судьи Конституционного суда.