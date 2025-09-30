Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Украина будет зеркально реагировать на действия Венгрии, в том числе на блокировку Будапештом украинских СМИ. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

"Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны", - сказал он в интервью агентству Укринформ, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне власти Венгрии приняли решение о блокировке 12 украинских новостных ресурсов в ответ на аналогичные действия Киева. В список заблокированных украинских ресурсов вошли сайты телеканала ТСН, изданий Hromadske, "Европейская правда" ,"Украинская правда" и ряд других порталов.

Отношения Киева и Будапешта остаются непростыми. Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет началу переговоров о ее вступлении в сообщество.