Хегсет заявил об ужесточении требований физподготовки ВС США

Глава Пентагона отметил, что для военнослужащих недопустимо наличие лишнего веса

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об ужесточении требований к физической подготовке личного состава американских вооруженных сил и командования.

"С сегодняшнего дня по моему распоряжению каждый член ВС любого звания будет обязан дважды в год проходить проверку физической подготовки, а также взвешивание и измерение роста", - заявил Хегсет на встрече с сотнями американских генералов и адмиралов на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния). Он отметил, что для военнослужащих недопустимо наличие лишнего веса.

"В равной степени недопустимо видеть толстых генералов и адмиралов в коридорах Пентагона и в командованиях по всей стране, по всему миру. Это плохо выглядит", - заявил Хегсет.

Он добавил, что по его распоряжению также будут ужесточены требования к внешнему виду военных. "Никаких больше бород, длинных волос, внешних [элементов] самовыражения. Мы подстрижемся, сбреем бороды и будем придерживаться стандартов", - подчеркнул глава Пентагона.