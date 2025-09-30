Президент США отметил, что "умные люди видят, что происходит"

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает насчет возможного временного прекращения работы федерального правительства (шатдауна).

"Я не беспокоюсь об этом, потому что умные люди видят, что происходит. Демократы ненормальные", - заявил Трамп в интервью изданию Politico.

Ранее представители демократов и республиканцев в Конгрессе США после прошедшей в понедельник встречи в Белом доме с участием президента заявили, что не достигли договоренностей о мерах по предотвращению приостановки работы федерального правительства.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после встречи отметил, что правительству грозит шатдаун из-за нежелания Демократической партии "поступить правильно". При этом Вэнс выразил надежду на то, что демократы изменят свое мнение, и признал, что считает некоторые их предложения разумными.

Трамп ранее допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту, который предусматривал бы продолжение финансирования. Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства.