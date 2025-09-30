Как отмечает вещательная корпорация, жители Хервейнена были против строительства РЛС, указывая на наличие рядом действующей метеорологической станции

ГААГА, 30 сентября. /ТАСС/. В Хервейнене (провинция Гелдерланд) начаты работы по возведению второй военной радиолокационной станции (РЛС) для обнаружения беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на письмо исполняющего обязанности статс-секретаря министерства обороны Нидерландов Хейса Тейнмана в парламент.

По этой информации, новая станция заменит временную РЛС в населенном пункте Ньив-Миллиген. Королевство также располагает действующей станцией в городе Вир в провинции Фрисландия.

Как отмечает вещательная корпорация, жители Хервейнена были против строительства РЛС, указывая на наличие рядом действующей метеорологической станции. Несмотря на это, власти страны уже выдали разрешение на установку радара, а Минобороны приступило к реализации проекта.

27 сентября администрация аэропорта Схипхол в Амстердаме была вынуждена закрыть на 45 минут взлетно-посадочную полосу из-за сообщений о появлении дрона. В правоохранительных органах полагают, что запуск аппарата носил любительский характер. По данным NOS, с начала года в Нидерландах было зафиксировано 22 сообщения о пролете БПЛА вблизи воздушных гаваней.