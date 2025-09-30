ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября

БЕЛГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Об этом он заявил журналистам на полях форума.

"Этот форум - нечто, что привлекает внимание крупных политиков из региона и мира, но также и ученых, средств массовой информации. Главный день, конечно, четверг, когда на форуме будет присутствовать президент Российской Федерации господин Владимир Владимирович Путин, и он обратится к форуму. У меня будет возможность поговорить с ним", - отметил Додик.

О заседании

ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.

Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.