По словам американского президента, урегулирования украинского кризиса можно добиться "только посредством силы"

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Такую позицию он изложил, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.

"Нам осталось урегулировать один [конфликт], и нам нужно урегулировать его с президентом Путиным и Зеленским. Нужно собрать их вместе и покончить с этим", - заявил Трамп на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом. Это мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния). По мнению Трампа, урегулирования украинского кризиса можно добиться "только посредством силы". "Если бы мы были слабы, они бы даже не сняли трубку", - утверждал американский президент.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин заявил, что готов пригласить Зеленского в Москву, если он готов к встрече. Однако лидер киевского режима в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отказался от этого предложения.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин сохраняет готовность ко встрече с Зеленским, но без подготовки это будет "пиар-акцией, обреченной на провал".