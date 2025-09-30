Нынешний президент США до сих пор ставит под сомнение свое поражение на выборах в 2020 году

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Дональд Трамп назвал себя не только 45-м и 47-м, но также 46-м президентом Соединенных Штатов.

"Я - 45-й, 46-й и 47-й [американский лидер]. Да, если об этом задуматься. Я просто не хочу, чтобы 46-го ставили мне в заслугу", - сказал Трамп, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.

Нынешний глава американской администрации уже находился у власти в 2017-21 гг. Выборы ноября 2020 года он проиграл Джо Байдену, который стал 46-м президентом США. Однако Трамп до сих пор ставит под сомнение свое поражение на тех выборах.

"Мы должны быть настолько сильными, чтобы никакая страна не осмелилась бросить нам вызов. Настолько мощными, чтобы никакой враг не осмелился угрожать нам. Настолько умелыми, чтобы никакому противнику в голову даже не приходила мысль, что нас можно победить", - заявил президент, прибывший на совещание с участием американского генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом. Это мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

Трамп в связи с этим напомнил, что представленный им в мае проект федерального бюджета на 2026 финансовый год предусматривал выделение "свыше $1 трлн" на военные нужды. Речь идет о самом крупном бюджете Пентагона в истории США.

Кроме того, президент подчеркнул, что Пентагон вновь начнет уделять первоочередное внимание не политкорректности, а "физической подготовке, способностям, характеру и силе". "Потому что цель американских вооруженных сил заключается в том, чтобы защищать нашу республику, а не чьи-то чувства", - добавил Трамп.