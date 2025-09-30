Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады поддержал инициативу белорусского лидера о переговорах с Владимиром Зеленским о завершении конфликта

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский опубликовал письмо к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, где поддержал его инициативу о переговорах с Владимиром Зеленским о завершении конфликта и попросил защиты для украинских политзаключенных.

"Уважаемый Александр Григорьевич! От имени здравомыслящих украинцев, надеющихся на мир и восстановление отношений между тремя славянскими государствами, разрешите поприветствовать вашу инициативу начать диалог с Владимиром Зеленским о завершении войны. Более 30 000 человек сегодня осуждены или дожидаются приговора за "преступления против нацбезопасности", которые в основной массе сводятся к призывам завершить войну, защитить православие, восстановить действие отмененной Зеленским конституции, восстановить гражданские права населения, остановить насильственное похищение людей на улицах под видом "мобилизации". <...> От лица украинских политзаключенных и гражданских заложников, просим Вас включить вопрос освобождения этих людей и реабилитации их в правах в вашу инициативу мирного диалога", - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале политика.

Дубинский добавил, что провластная пропаганда на Украине преувеличивает число сторонников продолжения конфликта с Россией. "Как на украинском государственном телевидении дорисовывают людей в зале на выступлении Зеленского в ООН, так же дорисовывают в соцопросах сторонников войны. А чтобы никто не смел с этим спорить, на Украине запущена невообразимая по своим масштабам кампания запугивания", - отметил он.

Ранее Лукашенко назвал чепухой недавнее заявление Зеленского об урегулировании конфликта на Украине.

Зеленский ранее ответил хамством на слова белорусского президента о том, что имеется предложение об урегулировании конфликта на Украине, поддержанное США. Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "есть на столе хорошее предложение по Украине, которое на Аляске в том числе было услышано [президентом США] Дональдом Трампом, увезено в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить". Он посоветовал Зеленскому согласиться на него, чтобы не потерять всю страну.