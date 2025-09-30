В марте президент США подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что нельзя считать временное прекращение работы федерального правительства (шатдаун) неизбежным, однако счел этот вариант развития событий вполне вероятным.

"Так что ничего не является неизбежным, но я бы сказал, что это, вероятно, вполне возможно", - сказал он журналистам пресс-пула Белого дома.

Трамп ранее допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту, который предусматривал бы продолжение финансирования. Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить грозивший наступить 15 марта шатдаун, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.