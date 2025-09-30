Кулеба допустил, что Украине придется смириться с утратой территорий

Экс-глава украинского МИД попытался переложить на Запад ответственность за неспособность ВСУ добиться изменений на поле боя

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут переломить ситуацию на фронте, заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, не исключив, что Киев в итоге смирится с потерей территорий.

Кулеба, в частности, попытался переложить на Запад ответственность за неспособность ВСУ добиться изменений на поле боя. "Мы не можем самостоятельно переломить ситуацию на фронте, - сказал он в интервью украинскому изданию "Обозреватель". - Партнеры не принимают решения, которые позволили бы нам совместно изменить ситуацию на фронте".

Когда бывшего министра спросили о сценариях завершения конфликта, он ответил, что вначале Украина потеряет часть территорий де-факто, без юридического признания. Затем Кулеба предположил два возможных сценария, первый из которых - смириться с потерей. Этот сценарий он назвал "финским или датским". "Дания в XIX веке потеряла Шлезвиг и Гольштейн, большую территорию на границе с Пруссией, которая ее аннексировала. Дания смирилась с этим и сказала: "Окей, строим на том, что есть", - и построила успешную страну. Финляндия проиграла войну СССР. Финляндия сказала: "Очень досадно, мы потеряли, но окей, мы смирились, и мы строим нормальную страну в границах, которые есть", - сказал бывший министр. По его словам, второй сценарий - потратить десятилетия на подготовку к военному или дипломатическому возвращению утраченных территорий.