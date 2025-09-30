Потенциальная сделка будет соответствовать целям США во внешней политике и нацбезопасности, отметили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Австралии реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и сопутствующего оборудования за $705 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, власти Австралии ранее запросили у США 48 упомянутых систем, транспортно-заряжающие машины, а также другое оборудование и запчасти.

В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности". В нем отмечается, что "для национальных интересов США жизненно важно помогать этому союзнику укреплять и поддерживать мощный оборонный потенциал и боеготовность".

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутых вооружений. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.