Это может быть один из дронов-ловушек, которые упали на территории страны в ночь на 10 сентября, считают в полиции

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Неидентифицированный объект, предположительно, дрон-ловушку, обнаружили в населенном пункте Великий Ленцк на северо-востоке Польши. Об этом сообщила военная жандармерия республики.

"Отдел военной жандармерии в Эльблонге под надзором прокурора из отдела по военным делам Окружной прокуратуры Ольштын-Юг в Ольштыне проводит оперативные мероприятия на месте обнаружения неопознанного летающего объекта в населенном пункте Великий Ленцк Дзялдовского района", - говорится в заявлении военной жандармерии в X. Как утверждает радиостанция RMF FM со ссылкой на местную полицию, этим объектом, который был обнаружен оператором комбайна на кукурузном поле, мог быть один из дронов-ловушек, упавших на востоке и в центре Польши в ночь с 9 на 10 сентября.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".