Глава МИД страны сообщила, что Бухарест стремится укреплять восточный фланг НАТО

БУХАРЕСТ, 1 октября. /ТАСС/. Румыния рассчитывает вскоре начать совместно с Украиной на своей территории производство беспилотников, предназначенных как для собственного использования, так и для союзников из ЕС и НАТО. Это заявила глава МИД Румынии Оана Цою в интервью агентству Reuters.

"Считаем, что стратегически необходимо лучше защитить восточный фланг, в особенности в отношении ПВО, - сказала она на полях Генассамблеи ООН. - Для этого мы создаем необходимые партнерства, например, с Украиной, чтобы строить оборонные беспилотники для будущего". "Мы верим в нашу способность претворить это в реальность быстро", - добавила глава румынского МИД.

Цою сказала также, что Румыния решила одобрить увеличенное присутствие войск США на военных базах НАТО на территории страны, чтобы поддержать операции по дозаправке самолетов в воздухе "при необходимости реакции на нестабильном Ближнем Востоке".

Пентагон не ответил на просьбу прокомментировать заявление Румынии о планах увеличения количества американских солдат в стране, отмечает Reuters.

В Румынии, по данным Министерства национальной обороны, в настоящее время дислоцированы 1,7 тыс. военнослужащих США, в основном на авиабазе Михаил Когэлничану, а также базах Девеселу и Кымпия-Турзий.