Используя новейший искусственный интеллект, мы поможем ученым и исследователям найти новые методы лечения и профилактики, сообщил президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ, согласно которому федеральным властям следует использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для содействия исследованиям в США, касающимся раковых заболеваний у детей.

"На основании этого указа я поручаю федеральным властям в полной мере использовать искусственный интеллект для ускорения исследований, касающихся рака у детей", - заявил президент журналистам после подписания документа в Овальном кабинете Белого дома.

"В течение многих лет мы накапливали информацию о раке у детей, но до настоящего времени не могли в полной мере использовать этот массив данных и применять его на практике в медицине", - подчеркнул Трамп. "Используя новейший искусственный интеллект, мы поможем ученым и исследователям найти новые методы лечения и профилактики", - добавил он. Власти США выделили дополнительно $50 млн на гранты в сфере лечения рака у детей.

Трамп во вторник также объявил о договоренностях с компанией Pfizer. Они предусматривают сокращение стоимости некоторых лекарств, которые компания продает в США. В обмен федеральные власти снизят часть пошлин в отношении ее продукции.