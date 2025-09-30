Сенат США не принял законопроект демократов о финансировании правительства

Документ поддержали 47 законодателей, при необходимых 60 голосов

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник не принял внесенный демократами законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 47 законодателей, 53 проголосовали против. Для его одобрения требуется не менее 60 голосов. Законопроект направлен на предотвращение частичной приостановки работы правительства (шатдаун) 1 октября.

Президент США Дональд Трамп ранее допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту о дальнейшем выделении средств на работу федерального правительства.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершился 30 сентября. Это позволило предотвратить грозивший наступить 15 марта шатдаун, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.