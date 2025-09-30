Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера до 260 тыс. военных, а резерва до 200 тыс. человек

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выступает за немедленное возвращение в Германии обязательного призыва в армию. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

"Я за немедленное введение воинской повинности", - сказал глава МИД. Он обратил внимание на то, что уже неоднократно говорил об этом. "Однако мы вынуждены обсуждать этот вопрос друг с другом в коалиции. Правительство выступило с предложениями, сейчас фракциям предстоит вести переговоры и принять решение о том, как будет выглядеть закон. И при этом, конечно, нужно принимать во внимание все обстоятельства", - сказал Вадефуль.

Как ожидается, Бундестаг впервые начнет обсуждение законопроекта о новой модели военной службы в Германии на следующей неделе. Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера до 260 тыс. военных, а резерва до 200 тыс. человек.

27 августа правительство ФРГ приняло законопроект министра обороны Бориса Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение в ФРГ службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в итоге проходит действительную службу. В документе содержатся и "подлежащие к исполнению элементы", которые включают в себя, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. В законопроекте не исключается возвращение к всеобщей воинской повинности.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.