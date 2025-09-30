По словам главы ведомства Йоханна Вадефуля, власти Германии могли бы способствовать решению некоторых "оперативных вопросов"

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Германии готово оказать конкретную поддержку реализации плана президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью медиагруппе Funke.

"Мы готовы оказать совершенно конкретную поддержку реализации плана", - сказал он. По его словам, власти Германии могли бы способствовать решению некоторых "оперативных вопросов". "Мы согласились участвовать в восстановлении сектора Газа, МИД будет это делать вместе с министерством по вопросам экономического сотрудничества и развития", - отметил Вадефуль.

"В связи с развитием событий последних дней я испытываю сдержанный оптимизм. План США по Газе дает надежду на окончание боев, прекращение страданий и освобождение заложников", - заявил германский министр. Тем не менее он отметил, что не ожидает немедленной реализации предложений Трампа. "Возникает очень много насущных вопросов. Как будет осуществляться управление сектором Газа? Как будет обеспечиваться безопасность? Как будет возобновлено снабжение гуманитарной помощью? Как будет организовано восстановление? Это останется тяжелым процессом", - сказал Вадефуль.

План Трампа по Газе

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке изложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Главным элементом плана, связанным с вопросами безопасности, является идея об отправке в Газу воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств, для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Кроме того, американское предложение включает пункт об одномоментном освобождении всех заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

В рамках плана предполагается, что сперва Армия обороны Израиля вернется на позиции, которые она занимала в период действия временного перемирия с января по март. После формирования арабо-мусульманского воинского контингента израильские силы полностью выйдут из анклава.

Кроме того, согласно плану, жители Газы не будут принудительно перемещены, а ХАМАС не будет играть какой-либо роли в управлении этой территорией. Вместо этого будет создан международный надзорный орган, который будет осуществлять контроль за так называемым Палестинским комитетом. Именно эта структура, в которую войдут представители Палестинской национальной администрации, будет управлять Газой в течение временного периода.