Al Jazeera: жители Газы получают менее четверти дневной нормы воды

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Жители города Газа получают менее четверти дневной нормы воды из-за того, что система водоснабжения была разрушена израильскими ударами. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, продолжающиеся интенсивные атаки Армии обороны Израиля почти полностью уничтожили городскую систему водоснабжения, более 75% всех скважин центрального водопровода выведены из строя, а километры сетей разрушены. "Люди в Газе страдают от нехватки воды, <…> получая менее четверти от минимальной ежедневной нормы", - приводит Al Jazeera слова представителя городского муниципалитета.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В понедельник Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".