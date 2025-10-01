Корейская сторона готова вместе с китайской прилагать совместные усилия к дальнейшему укреплению и развитию отношений дружбы и сотрудничества, заявил лидер КНДР

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Пхеньян намерен продолжать углублять и развивать дружеские отношения с Пекином независимо от изменений в международной обстановке, а также прилагать совместные усилия по защите мира и стабильности. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме по случаю 76-летия образования КНР.

"Корейская сторона готова вместе с китайской стороной укреплять стратегическое взаимопонимание и сотрудничество, прилагать совместные усилия к дальнейшему укреплению и развитию корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества в соответствии с велением нового времени, стремлением и чаянием народов двух стран, а также к защите мира и стабильности в регионе и мире", - привело текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Послание направлено председателю КНР Си Цзиньпину.

Ким Чен Ын назвал прошедшие в Пекине мероприятия в честь победы над японским милитаризмом и 80-летия окончания Второй мировой войны "большим политическим фестивалем", который "ярко продемонстрировал государственную мощь и международный статус КНР".

В Пекине 3 сентября прошел масштабный парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне, на котором присутствовали президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, главы государств и правительств еще 24 стран.