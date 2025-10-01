Сенатор Круз: шатдаун в США может затянуться на недели

Шатдаун в Соединенных Штатах наступит по вине Демократической партии, заявил американский сенатор-республиканец

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) может продлиться недели. Об этом заявил американский сенатор-республиканец (от штата Техас) Тед Круз.

"Шатдаун может длиться несколько дней, он может длиться неделями", - сказал он в эфире телеканала Fox News. По мнению Круза, шатдаун в США наступит по вине Демократической партии. "Демократы хотят тем самым сказать: "Мы ненавидим [президента США] Дональда Трампа, мы ненавидим Дональда Трампа так сильно, что приостановим работу правительства", - полагает законодатель

Ранее лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) заявил, что Сенат не намерен больше проводить голосования во вторник. Это делает неизбежной частичную приостановку работы федерального правительства страны через несколько часов.

Административно-бюджетное управление Белого дома ранее предписало американским ведомствам реализовать планы, предусмотренные на случай временного прекращения финансирования. Как подчеркнуло управление, профильные чиновники должны прийти на работу в среду, чтобы "организованно принять меры", связанные с шатдауном.

Трамп ранее допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту о дальнейшем выделении средств на работу федерального правительства. Законодатели от двух системообразующих партий не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в стремлении спровоцировать шатдаун в политических целях.