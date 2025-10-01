Yonhap: Белый дом заявил о готовности Трампа к встрече с Ким Чен Ыном

Американский президент не требует выполнения предварительных условий

СЕУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника Белого дома.

Он напомнил, что во время первого срока Трамп трижды встречался с лидером КНДР, и это способствовало "стабилизации ситуации на Корейском полуострове". По словам источника агентства, с тех пор политика США в отношении КНДР не изменилась. "Президент [Трамп] остается открытым к диалогу с Ким Чен Ыном без предварительных условий", - сказал неназванный чиновник. Yonhap поясняет, что Белый дом впервые уточнил, что американский президент не требует выполнения предварительных условий.

Ранее южнокорейский чиновник не исключил возможности встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном во время проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском городе Кёнджу. Саммит АТЭС пройдет 31 октября - 1 ноября на юго-востоке Республики Корея. Южнокорейские СМИ допускают, что Трамп снова может встретиться с Ким Чен Ыном на границе Республики Корея и КНДР, как это было в 2019 году.

Во время очередной сессии Верховного народного собрания 20-21 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что личные контакты с президентом США Дональдом Трампом оставили у него "хорошие воспоминания" о главе Белого дома. На встрече с президентом Республики Корея 25 августа Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже в этом году.