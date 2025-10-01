Жапаров предложил вернуть в Киргизии смертную казнь за тяжкие преступления

Президент республики поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство

Редакция сайта ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

БИШКЕК, 1 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил с инициативой возвращения в республике смертной казни за особо тяжкие виды преступлений. Об этом сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Мета, запрещена на территории России) пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

"Президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин", - заявил пресс-секретарь.

Поводом для такого решения президента, отметил Алагозов, стало произошедшее в Иссык-Кульской области республики жестокое убийство 17-летней девушки. "Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки Айсулуу находится под личным контролем президента Садыра Жапарова. Глава государства с глубоким сожалением воспринял сообщение об этом преступлении, которое потрясло общественность", - пояснил он.

Как заверил пресс-секретарь, Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными.

Впервые двухлетний мораторий на смертную казнь в Киргизии был введен в 1998 году, впоследствии он несколько раз продлевался. В 2007 году в конституцию были внесены поправки, которые исключили применение в стране смертной казни.

Раскрытое убийство

По данным МВД республики, с заявлением о пропаже 17-летней дочери в милицию 27 сентября обратился житель административного центра Иссык-Кульской области города Каракол. При проведении оперативных мероприятий было установлено, что девушку вывез на автомобиле в пригород взрослый мужчина 1984 года рождения, личность которого удалось установить благодаря камерам наблюдения. Как утверждают в МВД, мужчина изнасиловал девушку, после чего задушил.

После обнаружения тела жертвы правоохранительными органами было возбуждено дело по статье об убийстве Уголовного кодекса Киргизии. Подозреваемый, имя и фамилия которого в интересах следствия пока не озвучиваются, пытался замести следы, бросив автомобиль в малонаселенной местности и уничтожив телефон с sim-картой. Однако его удалось обнаружить и задержать в соседней Чуйской области.