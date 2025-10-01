В Париже на манифестации 2 октября будут дежурить около 5 тыс. полицейских

Префект столичной полиции Лоран Нуньес также пообещал задействовать беспилотники для наблюдения за толпой

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Префектура полиции Парижа задействует до 5 тыс. сотрудников во французской столице и ближайших пригородах для охраны порядка во время манифестации профсоюзов 2 октября. Об этом заявил префект полиции Парижа Лоран Нуньес в эфире телеканала LCI.

"Каждый раз, когда проходят крупные межпрофсоюзные акции и демонстрации, мы сталкиваемся с появлением групп хулиганов, - сказал Нуньес, уточнив, что речь идет, как правило, о "нескольких сотнях" зачинщиков беспорядков. - Планируется задействовать около 5 тыс. полицейских в Париже и пригородах. Силы правопорядка будут вмешиваться, чтобы разогнать эти группы риска и позволить шествию профсоюзов пройти в максимально спокойной обстановке".

Глава столичной полиции пообещал принять "очень серьезный комплекс мер" для недопущения беспорядков, в том числе задействовать беспилотники для наблюдения за толпой. Тем не менее власти уже призвали владельцев магазинов на пути следования колонны (от площади Вобан до площади Италии) "забаррикадировать" витрины на случай попыток мародерства и вандализма со стороны хулиганов - такие эпизоды были отмечены во время прошлой крупной акции профсоюзов 18 сентября. Также Нуньес пообещал оперативно пресекать попытки блокирования школ и инфраструктурных объектов сторонниками движения "Заблокируем все!", которые проводят соответствующие акции с 10 сентября по всей стране.

В конце сентября лидеры ведущих профсоюзов Франции, не придя к соглашению по итогам беседы с премьер-министром Себастьеном Лекорню о бюджете на 2026 год и связанных с ним мерах экономии, пообещали провести новые забастовки и акции протеста 2 октября. Предыдущий день забастовок и протестов был организован 18 сентября - тогда, по данным МВД республики, на манифестации вышли более 500 тыс. человек, в то время как профсоюзы заявляли о 1 млн демонстрантов.

19 сентября ведущие профсоюзы Франции выдвинули ультиматум правительству, пообещав продолжить забастовки, если не будут выполнены их требования. Профсоюзы требуют от правительства отказаться от предложенного прежними властями проекта бюджета, от планов по заморозке на год уровня пенсий, соцвыплат и зарплат в госсекторе. Они также выступают против сокращения 3 тыс. государственных служащих, реформы системы выплат по безработице и повышения пенсионного возраста до 64 лет. Кроме того, они требуют "налоговой справедливости" за счет введения инструментов, позволяющих взимать налоги с дорогой недвижимости и высоких доходов и за счет ограничения выплат дивидендов акционерам.

