Додон: интрига выборов в Молдавии была в том, сколько "нарисует" себе власть

По словам бывшего президента страны, выборы в парламент, которые партия лидера республики Майи Санду проиграла внутри государства, продемонстрировали опасный раскол молдавского общества

Игорь Додон © Евгений Мессман/ ТАСС

КИШИНЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности сфальсифицировала выборы в парламент, "нарисовав" себе голоса через подконтрольные ЦИК и правительственные структуры. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий крупнейшую в стране оппозиционную Партию социалистов, вокруг которой был создан Патриотический блок, ставший на выборах главным оппонентом власти.

"Интрига выборов заключалась лишь в том, сколько голосов себе "нарисует" правящая партия, чтобы удержать власть через подконтрольный ей ЦИК, МИД, спецслужбы, полицию и другие государственные органы. Но даже с этими манипуляциями оппозиция получила внутри страны больше, чем партия власти", - сказал Додон, комментируя итоги выборов. Он считает, что правящая партия получила незначительный перевес за счет фальсификаций.

Додон добавил, что оппозиция оспорит в судах и на уличных протестах итоги сфальсифицированных властями выборов в Молдавии.

По его словам, выборы в парламент, которые партия Санду проиграла внутри страны, продемонстрировали опасный раскол молдавского общества.