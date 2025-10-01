TASR: глава Минобороны Словакии посетит 5 октября Украину
Редакция сайта ТАСС
09:02
БРАТИСЛАВА, 1 октября. /ТАСС/. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк 5 октября посетит с визитом Украину. Об этом сообщило информационное агентство TASR.
"Подтверждаю эту информацию", - приводит агентство его слова. Визит Калиняка на Украину связан с намеченными на середину октября межправительственными консультациями, которые пройдут в форме совместного заседания правительств обеих стран.
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что на 17 октября запланирована встреча кабминов в городе Михаловце, расположенном в восточной части Словакии у границы с Украиной.